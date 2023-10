Formula1 | Verstappen vola nelle libere | domani possibile titolo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Maxmette subito le cose in chiaro e a Losail, si mette subito davanti a tuttidel venrdì. L'olandese chiude il miglior giro in 1'27"418, 334 millesimi di secondo meglio di ...

Max Verstappen vince in Belgio e conquista l'ottava gara di fila (45esima vittoria in carriera) davanti a Perez e Leclerc . Hamilton si porta a casa ...

"Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva - 1 c'è sempre un po' di caos - le parole di Max Verstappen dopo il successo ...

Strepitoso Max Verstappen che centra la pole position (28esima in carriera) a casa sua a Zandvoort per il Gp d'Olanda, tredicesima prova del mondiale ...

Nona vittoria consecutiva per Max Verstappen . Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di Olanda , Tredicesimo appuntamento del ...

che potrebbe far suo il terzo titolo già al termine della Sprint del sabato sera. Per diventare campione abasterà arrivare sesto nella sprint race di domani. 6 ottobre 2023Max, su Red Bull, è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere prevista per il Gran premio del Qatar di Formula, che sarà seguita più tardi dalle qualifiche per la gara di domenica ...

F1 Gp Qatar 2023, Verstappen vince il Mondiale sabato se... Adnkronos

F1 Gp Qatar prove libere e qualifiche. La diretta live: Verstappen il più veloce nelle Fp1, poi Sainz e... Corriere della Sera

Roma, 6 ott. (askanews) – Max Verstappen mette subito le cose in chiaro e a Losail, si mette subito davanti a tutti nelle libere del venrdì. L’olandese chiude il miglior giro in 1’27418, 334 millesim ...I 60 minuti dell'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 non hanno sciolto gli interrogativi sui valori in campo. Ecco perché ...