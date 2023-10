Formula 1 | Verstappen domina la libera | ma resta l’incognita pista

Leggi su notizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023) E’ Maxil più veloce nell’unica sessione di prove libere in programma in Qatar. La Ferrari c’è, ma. Maxsi avvicina sempre di più al suo terzo titolo mondiale. Il giorno della festa sarà quasi certamente, ma l’olandese ha deciso di partire forte in Qatar andando a firmare il miglior crono nell’unica sessione di prove libere davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc.davanti a tutti nell’unica sessione di prove libere in Qatar – Notizie.com – © LapresseLe due Rosse si sono dimostrate in grande spolvero su questo tracciato anche se il monegasco, rispetto al suo compagno di squadra, non è stato perfetto con la gomma più morbida mentre lo spagnolo ha avuto qualche problema con la gialla e la bianca. Di certo ci sono poche ore per ...