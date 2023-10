Formula 1 | Max Verstappen in pole nel Gp del Qatar con la Red Bull Leclerc scatterà da 5°

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Maxha conquistato laposition nel Gp deldi1. L’olandese della Redha girato in 1’23?778 precedendo gli inglesi della Mercedes George Russell (1’24?219) e Lewis Hamilton (1’24?305). Cancellati per track limits i migliori tempi delle due McLaren dell’inglese Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, che avevano fatto segnare il secondo e quarto tempo: Norris partirà decimo e Piastri sesto. Quarto tempo per lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles, chedal 5° posto. Male invece l’altra Ferrari di Carlos Sainz eliminato nel Q2 e finito dodicesimo. Un risultato che dovrà essere rimediata in gara, sia nella sprint che nella prova di domenica per ...