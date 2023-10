Formiche in ospedale | assolti i dirigenti del San Paolo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon hanno trovato conferma in tribunale i reati contestati aidell’Sandi Napoli di omissione di atti di ufficio, per la presenza di centinaia dinell’edificio nel 2020. I giudici Marta Di Stefano, Sandra Lotti e Pasqualina Paola Laviano hanno infatti assolto il direttore sanitario Maurizio D’Amora, difeso dall’avvocato Fabio Curcio, perché il fatto non sussiste. L’ipotesi di omissione nella pulizia ed igiene degli ambienti ospedalieri non ha infatti trovato conferma. Il tribunale di Napoli, collegio della settima sezione penale, ha depositato la motivazione che, tra l’altro, stigmatizza come fosse evidente che si trattasse di un “nosocomio in pietose condizioni strutturali, nel quale si tentava comunque quotidianamente di operare per il meglio anche in ...