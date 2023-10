Formia Giornate Ecologiche 2023 | nuovo appuntamento nel quartiere di Acqualonga

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– Domenica 8 ottobre torna l’con le, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Ufficio Ambiente, in accordo con laRifiuti Zero, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, e con la preziosa collaborazione della Protezione Civile Ver Sud Pontino. Sede dell’evento sarà ildi, tra il L'articolo Temporeale Quotidiano.

Lesoleggiate e fresche , quindi, sono perfette per fare tutte le escursioni che l'isola ... I traghetti partono dai porti die Terracina tutti i giorni dell'anno , mentre nel periodo ...La partenza a razzo del Parma griffato Fabio Pecchia ha folgorato tutti: 17 punti dopo 7(5 v, 2 p, 0 s). Il 2 - 1 contro il Bari di ieri sera è la conferma. Il tecnico dientra di diritto nella storia del club crociato perché il bottino della stagione attuale non era mai ...

Formia, torna l'appuntamento con le “Giornate Ecologiche” LatinaCorriere

Samuele Ceccarelli al CPO di Formia: giornata di test per il velocista ... CONI

Elena Vallortigara, atleta veneta specialista in salto in alto, lascia Siena dopo 5 anni di allenamento sotto la guida di Stefano Giardi. Si trasferisce a Formia per iniziare una nuova preparazione co ...Con il comunicato ufficiale n.83 (clicca qui per leggerlo), il Comitato regionale ha reso note le sanzioni disciplinari dell'ultimo turno di Eccellenza.Il Giudice si è espresso inoltre sul preannuncio ...