Formia Accesso da remoto al protocollo “negato” | la consigliera Villa scrive di nuovo al Prefetto Falco

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– “In data 1 ottobre 2023 abbiamo inoltrato, nuovamente, una pec aldi Latina, Maurizio, per il mancato riscontro da parte del Comune disul rilascio delle credenziali per accedere daai dati in sintesi delinformatico” – a dare notizia di questa nuova iniziativa è lacomunale L'articolo Temporeale Quotidiano.

...in Spagna o in Francia) non sono pubblici e nemmeno ottenibili tramite una richiesta di... Villa da poco ristrutturata adi Latina (dal prezzo stimato attorno ai 520mila euro ), di ..., provincia di Latina Buona parte degli arredi interni della chiesa sarebbero andati ... La struttura in cemento armato avrebbe retto ma l'sarebbe comunque vietato in attesa degli ...

ACCESSO AI DATI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO A FORMIA ... Latina Tu

4 denunciati a Formia, Santi Cosma e Damiano e Gaeta per aver ... Tutto Golfo

Domenica 15 ottobre torna a Monteflavio la Sagra della Polenta. Il tradizionale evento, organizzato dalla Pro Loco di Monteflavio, è giunto alla 18esima edizione. Sarà possibile trovare già dalle ...Il giudice sportivo, nella seduta del 3 ottobre, ha reso note le sanzioni disciplinari inerenti la quarta giornata di Eccellenza. Spettatore interessato il Vicovaro, che attendeva la decisione del giu ...