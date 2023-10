Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi D’Aversa e Dionisi Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A. Ecco ledi D’Aversa e Dionisi.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Allenatore. D’Aversa(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Vina; Boloca, Racic; Castillejo, Berardi, Laurienté; Pinamonti. Allenatore. Dionisi

Continua l’ottimo momento in campionato dell’ Adana Demirspor di Kluivert che grazie al poker sull’Alanyaspor di mantiene al terzo posto in ...

Le Formazioni ufficiali di Lecce e Sassuolo, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2023 / 2024 . La compagine allenata da Roberto D’Aversa ...

Le Formazioni ufficiali di Brescia e Feralpisalò, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2023 / 2024 . Gli uomini di Gastaldallo hanno iniziato ...

Cinque sconfitte e un pareggio per il Volendam in sei partite mentre l’Utrecht ne ha giocata una in più raccogliendo una sola vittoria contro ...

Finalmente dopo 5 gare è arrivata la prima gioia stagionale per il Borussia Monchengladbach di Seoane, che fa il colpaccio sul campo del Bochum ...

D’Aversa ha parlato di mancanza di convinzione per spiegare le due sconfitte consecutive del Lecce, 1-0 contro la Juve e 4-0 contro il Napoli, e al ...

Empoli - UdineseEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin, Maleh; Baldanzi, Cancellieri; Caputo. All. AndreazzoliUDINESE (3 - 5 - 2): ...Ledi Brescia e Feralpisalò , sfida valida per l'ottava giornata di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Gastaldallo hanno iniziato in ritardo il loro campionato ma l'hanno fatto con il ...

Serie A 2023/2024, 8a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lecce-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Le formazioni ufficiali del match tra Lecce e Sassuolo, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, edizione 2023/2024. La sfida è in programma al "Via del Mare" alle ore 20.45.