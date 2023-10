“Fora | fora…” | chi è Javier Milei | la nuova star dei libertari argentini

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il signore che vedete in questo video qui sotto si chiama, anarco-capitalista, prossimo candidato alle elezioni in Argentina, il cui credo politico è più o meno questo: lo Stato è il nemico, la Bestia che bisogna affamare. Dalle nostre parti non è molto conosciuto, anche se su Atlantico Quotidiano noi ve ne avevamo già parlato ampiamente: secondo i sondaggi il prossimo 22 ottobre potrebbe arrivare al ballottaggio contro Sergio Massa, già ministro peronista dell’Economia. Anti-sistema, deputato da due anni, un personaggio istrionico e dal linguaggio duro e diretto: è in testa con il 32-35% dei voti deglialla guida del partito La Libertad Avanza contro il 29-32% del suo rivale. Ad attirare gli elettorisono le sue ricette economiche, ultrae in un Paese che da ...