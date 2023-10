Fondi IlCentro Agroalimentare all’Ingrosso Mof tra i protagonisti del “Fruit Attraction” di Madrid

Seconda commissione " Legge Speciale per Venezia: via libera al Piano riparto delle risorse finanziarie residue. Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali. Assessore De Berti risponde ...... 2 esperti in ambiente; 17 ingegneri ambientali; 1 ingegnere energetico; 3 ingegneri idraulici; 2 ingegneri informatici; 4 esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione deieuropei; 4 ...

Scuola di via Mazzini, ecco i finanziamenti per terminare i lavori Il Centro

Piazza d'Armi, la denuncia: «Persi fondi per 3 milioni» Il Centro

Kkr ha deciso la chiusura della fabbrica Marelli di Crevalcore di componentistica auto. E ora punta a comprare la rete Tim.Il Comune di Montespertoli è partner di un progetto finanziabile con il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana. Il progetto mira a valorizzare l'olio extravergine di oliva e a promuovere i ...