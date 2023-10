(Di venerdì 6 ottobre 2023) E’ unache si alza sui pedali quella che concluderà il tour de force a cavallo tra settembre ed ottobre. Lo ha già fatto nella seconda gara di Conference League con il Ferencvaros, riacciuffata per i capelli dopo il doppio svantaggio maturato ad inizio secondo tempo, rimonta che ha...

Il Cagliari si prepara ad affrontare la Fiorentina nel match di domani sera. In vista della sfida del Franchi, Ranieri dovrà fare a meno...

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Ferencvaros in Conference League: “Dobbiamo...

Il Napoli si prepara alla sfida casalinga di domenica sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Garcia ha in mente un piano Archiviato il ...

Alle porte il match valido per l’8^ giornata di campionato in cui gli azzurri di Rudi Garcia affronteranno la Fiorentina al Maradona Archiviato il ...

Probabile maxi turnover per Rudi Garcia in vista della partita casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano Ultimo baluardo del tour de ...

Dopo il pareggio contro il Ferencvaros, per la sfida del 'Maradona' probabili straordinari per i viola che hanno già accumulato parecchio minutaggioNel cammino della Nazionale di calcioEuro 2024, i prossimi impegni degli azzurri sono ... difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (), Matteo ...

Fiorentina, verso il Napoli: Italiano prova un nuovo blitz limitando il turnover Today.it

Fiorentina, Italiano verso il Ferencvaros: "Bello ritrovare Stankovic" Corriere dello Sport

Regionale di Trenitalia: corse straordinarie della Metro, Linea 2, dopo la partita Napoli - Fiorentina: • in programma domenica 8 ottobre alle 20.45; • ...Dopo il pareggio contro il Ferencvaros, per la sfida del "Maradona" probabili straordinari per i viola che hanno già accumulato parecchio minutaggio (Nico Gonzalez, Bonaventura, Arthur e Milenkovic) ...