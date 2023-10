Fiorentina - Ferencvaros 2 - 2 | gol e highlights

AGI - La Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta con il Ferencvaros nel girone F di Europa League, conquistando il secondo punto in altrettante ...

I gol e gli highlights del 2 - 2 tranella seconda giornata dei gironi di Conference League: sotto per i gol di Varga e Cissé, viola strappano un punto con Barak e ...Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore della, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Conference League contro il: GARA - ' Non riesco a capire il primo tempo che abbiamo giocato . Gliel'abbiamo regalato dall'...

Conference League, Fiorentina-Ferencvaros 2-2: rimonta e rimpianti viola contro Stankovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Fiorentina-Ferencvaros, le scelte di Italiano in Conference League Corriere dello Sport

La Fiorentina non riesce a trovare la prima vittoria in Conference League. La squadra di Italiano, dopo il pareggio contro il Genk, ha ospitato il Ferencvaros nel match valevole per la seconda ...All'88 cambia 3 giocatori: ma cosa risolve Chi entra non ha tempo neanche di soffiare il naso che la partita finisce. Sta facendo delle cose che non mi convincono e non mi piace. Sulla bravura di… Le ...