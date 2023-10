Fino a 120 voti in un anno | verifiche a raffica | interrogazioni senza sosta | per gli studenti lo stress è troppo Lo riconoscono i presidi di alcune scuole superiori italiane che hanno deciso di sperimentare il cosiddetto periodo unico Stop alla valutazione di metà anno | di voti si parla solo a giugno «Speriamo di togliergli l’ossessione più fastidiosa e controproducente»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sono una manciata in tutta Italia ipionieri che si sono lanciati nella scuola “no”. Come, a Milano, il Liceo Bottoni, a Piacenza, il polo scolastico Volta, a Firenze, il Marco Polo. Da quest’, in tutte le classi, daril viasperimentazione del”. Abbandonercioè ladilasciando da parte i, che riapparirnella pagella di fine. Non proprio un liceoma un liceo ...