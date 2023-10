Fiction tv | C' è Sergio Mattarella | il presidente della Repubblica è entrato nell' immaginario collettivo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Imma Tataranni, sostituto procuratore a Matera, parla alla sua foto.a prima puntata di Blanca alla fine appare lui per complimentarsi con la protagonista. Il capo dello Stato più longevo di sempre è, ogni giorno di più, una figura familiare come forse solo Sandro Pertini è stato fra i suoi predecessori

Non c’è una ricorrenza particolare per riproporre un film-tv su Padre Pio, ma Canale 5 ha deciso comunque di offrire al proprio pubblico la replica ...

... una serie o unaper la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: ... un film di Maurizio Zaccaro, conCastellitto, Linda Mresy, Miloud Mourad Benamara, Raffaella ...Ha spesso dichiarato che non vede differenza tra i due tipi di cinema, e che "laha sempre ...si è soffermato su esponenti cruciali del movimento sindacale e corporativo fascista come...

Giacomo Leopardi su Rai1. Si cercano comparse per la fiction di ... Centropagina

Nuova fiction Rai di Sergio Rubini girata nelle Marche, si cercano comparse: ecco quando e dove corriereadriatico.it

Gli adolescenti al centro della nuova serie italiana di RaiPlay. Domani sulla piattaforma streaming debutta Eppure Cadiamo Felici, liberamente ispirata al romanzo di Enrico Galiano, pubblicato da Garz ...Ha recitato in produzioni come Piccolo grande amore (1993), Immaturi (2011), Come un delfino, (2011-2013) e Ultimo 4 – L’occhio del falco (2013). Raoul Bova, nato a Roma il 14 agosto 1971, è un attore ...