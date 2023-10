Festa Brasiliana con Forrò di Groove da Fé

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Questa sera, venerdì 6 ottobre, il Brasile sarà protagonista allo Snodo Mandrione a Roma. Un percorso tra le varie regioni del nordest attraverso la musica, il cibo e la danza tipiche di quelle zone. Dalle 19 si potranno assaporare le prelibatezze della cucinae il tradizionale churrasco a cura del ristorante Apoteose. Alle 21.30 luci puntate sul palco per il concerto dida Fé. Specialista del ritmo e sperimentatore di differenti stili, Everaldoda Fé è uno dei più versatili e brillanti percussionisti brasiliani presenti in Italia. Ispirato ai ritmi della sua terra natale, Bahia, in questi anni ha contribuito a portare il suono e le percussioni brasiliane all’attenzione europea. Questa sera con la sua band presenterà un coinvolgente concerto die delle sue varianti ritmiche. Un viaggio ...