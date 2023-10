Fedez viene dimesso dal Fatebenefratelli e ringrazia chi gli ha salvato la vita | il messaggio

(Di venerdì 6 ottobre 2023)finalmente è statodalla clinicadi Milano dopo era ricoverato dal 28 Settembre 2023 per due emorraggie interne dovute a delle ulcere. Il mondo dei social è stato in grande apprensione in questi ultimi giorni e dopo questa lieta notizia sono arrivate le prime dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni. Scopriamo insieme cosa ha detto ai microfoni dei giornalisti presenti al momento della sua uscita dalla struttura ospedaliera.dal: le prime dichiarazioni Il cantante Federico Lucia, in arte, si è espresso attraverso i giornalisti presenti fuori la clinica milanese e le sue parole sono state le seguenti: “Volevore tutta la struttura del ...

Dopo le indiscrezioni trapelate ieri mattina e la storia Instagram di Chiara Ferragni, partita d’urgenza da Parigi per Milano, in serata Fedez ha ...

Gli haters sono un po’ come delle piccole iene pronte a scagliarsi sulle carcasse. Appena sentono l’odore del dolore, non si fanno sfuggire ...

Fedez è ancora in ospedale e sul web sono tanti i messaggi di sostegno e incoraggiamento per il rapper. Non mancano però gli hater che, anche in ...

Una giornata trascorsa in ospedale , accanto al marito in difficoltà e ricoverato da giorni. Chiara Ferragni è tornata al Fatebenefratelli di Milano ...

Fedez è stato dimesso, ha lasciato l'ospedale AGI - Agenzia Italia

Fedez dimesso dall’ospedale: “Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto, nulla è scontato in questi momen… la Repubblica

Quattro mani e una zampa. Tutti a casa. Fedez, Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittorio e il cane Paloma. È questa la foto pubblicata sui profili social della coppia per festeggiare il ritorno a casa ...J-Ax smentisce la sostituzione di Fedez a X Factor per via dei problemi di salute: "Non so chi mette in giro 'ste voci", cos'ha scritto sui social ...