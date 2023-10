Fedez | ultimi aggiornamenti | quando sarà dimesso? Esito nuovi esami e cosa accadrà ad X Factor

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Come sta? Da oltre una settimana è questa la domanda più ricorrente e finalmente, dopo giorni di angoscia e preoccupazione, sembrano filtrare le prime buone notizie. Secondo Adnkronos Salute, anche ieri è filtrato un certo ottimismo sulle condizioni del rapper, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato una emorragia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Qualche giorno fa Fedez ha annunciato, sul suo profilo Instagram, di trovarsi ricoverato in ospedale per via di due ulcere che gli hanno provocato ...

Fedez è ricoverato ancora in ospedale e le sue condizioni di salute sono ancora allarmanti. Nelle scorse notti, è stato necessario anche un ...

A sette giorni dal ricovero per Fedez il peggio sembra essere passato. Tra i medici filtra ottimismo e in ospedale a fare visita al rapper è ...

Fedez potrebbe essere dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli entro la serata di venerdì 6 ottobre. Per i medici la situazione è sotto controllo e il ...

Dimissioni in vista oggi per. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, sarebbero buoni i risultati degliesami ai quali è stato sottoposto il rapper, ricoverato da giovedì 28 settembre all'ospedale Fatebenefratelli di ...Dimissioni in vista perdall'ospedale Sacco - Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto scrive l'Adnkronos Salute sarebbero buoni i risultati degliesami ai quali è stato sottoposto il rapper. Il marito di ...

Fedez: oggi le dimissioni dall'ospedale. Gli ultimi aggiornamenti ilGiornale.it

Fedez in ospedale, Valentina Ferragni annulla gli impegni: gli ultimi aggiornamenti Today.it

C’è un’ottima notizia per i fan di Fedez: sembra che il cantante possa essere dimesso dall’ospedale oggi pomeriggio. Le sue condizioni sembrano migliorare costantemente dopo l’incidente con le ulcere ...Come sta Fedez, ricoverato in ospedale Aggiornamenti sugli esami e le dimissioni. Le prime parole di Chiara Ferragni ai giornalisti.