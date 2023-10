Fedez torna a casa | Chiara Ferragni sorridente con Leo e Vittoria | «Siete stati la mia dose di spensieratezza»

(Adnkronos) – "Finalmente a casa . Grazie per tutto l'affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti". Fedez torna a casa dall'ospedale ...

Fedez finalmente è stato dimesso dall’ospedale fate bene fratelli. Il rapper era stato ricoverato otto giorni fa per via di un’emorragia interna ...

... Ascolta articolo - E' stato dimesso oggi pomeriggio dal Fatebenefratelli Dopo il suo recente ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia causata da due ulcere, il rapper...Per Gareth, insomma, qualcosa noncome dovrebbe, perché è come se Harry si riferisse a ... ma tra Gianna e Juanchi le cose precipitano di Mario Mancaresta in ospedale, e tutta la famiglia ...

Fedez torna a casa. Dimesso dopo 8 giorni dal Fatebenefratelli: come sta ilGiornale.it

Fedez torna a casa: "Senza i donatori...". Il messaggio choc Il Tempo

Fedez dopo otto giorni di ricovero è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano ed è finalmente tornato a casa. I valori del sangue si sono stabilizzati ...Dopo il suo recente ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per un’emorragia causata da due ulcere, il rapper Fedez è finalmente tornato a casa. Condividendo un tenero momento in famiglia su ...