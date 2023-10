Fedez potrebbe dimettersi | ecco il motivo che mette in bilico la sua partecipazione a X Factor

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Oggi Notizie La strada verso la guarigione disembra essere in discesa. L'artista, dopo un incidente con le ulcere,essere dimesso dall'ospedale oggi. Ma non finisce qui: ci sono anche buone notizie per i fan di X! Il recupero die XIl cantanteè in continuo miglioramento dopo l'incidente con le ulcere che ha causato un'emorragia interna. Grazie a una procedura endoscopica, il sanguinamento è stato fermato e non sono necessarie ulteriori trasfusioni. I medici sono ottimisti e tutto sembra indicare chepotrà presto tornare alla sua vita normale. Ma c'è di più: c'è la possibilità chetorni come giudice a "X". La fase dei live inizia tra tre settimane e se le sue condizioni ...