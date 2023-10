Fedez | perché ha le ulcere? La spiegazione di un oncologo

Leggi su cultweb

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ledifanno parte delle naturali complicanze post operatorie, anche tardive. Lo ha spiegato il professor Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma e ordinario di oncologia all’Università Cattolica. In sostanza, l’intervento a cui è stato sottoposto il rapper nel marzo del 2022, per asportare un raro tumore neuroendocrino del pancreas, avrebbe causato leemorragiche che in questi giorni stanno affliggendo il marito di Chiara Ferragni. Queste non sono in alcun modo legate a una recidiva del tumore, ma fanno parte di un complesso quadro generale. “Il rischio di sanguinamento dovuto ad un’ulcera è probabile, visto che siamo in presenza di un tessuto molto sottile vicino all’area ricucita“, ha detto il professor Tortora in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Il ...