Fedez | Live X Factor dopo le dimissioni | J-Ax interviene

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è stato dimesso da qualche ora dal Fatebenefratelli dove era stato ricoverato per via di una emorragia interna provocata da due ulcere che l’hanno costretto in ospedale per 8 giorni: potrà partecipare aidi X? Idel celebre programma musicale in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.