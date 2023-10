Fedez | le condizioni di salute del rapper

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) dopo il ricovero in ospedale. Il cantante sta lottando contro la malattia: dopo giorni e giorni di ricovero e forti malori. Il cantante era stato ricoverato a seguito di un emorragia interna per due ulcere. Tornato poi in sala operatoria il 1 ottobre per una gastroscopia. Scoprendo di aver avuto una ricaduta inaspettata, che ha colto di sorpresa i medici stessi che si sono insospettiti dopo un emocromo. Successivamente all’operazione delle ulcere il cantante è stato prima tenuto sotto osservazione in ospedale poi dopo svariati giorni è potuto tornare nella sua dimora a Milano, dove dovrà eseguire degli accertamenti giornalieri. i fan si ritengono preoccupatissimi in questo momento. La moglie Chiara Ferragni non si è ancora esposta del tutto sulla situazione ma anzi chiede rispetto per lei, la sua famiglia e la famiglia del cantante. Lascia un ...