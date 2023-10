Fedez | in miglioramento le condizioni del cantante | vicine le dimissioni dall’ospedale?

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è al centro dei riflettori negli ultimi giorni ma non per questioni di musica e showbitz. Il rapper, marito di Chiara Ferragni – con cui ha messo al mondo Leone e Vittoria – sta cercando di ripristinare il suo stato di salute, in questo momento tutt’altro che ottimale per lui. La settimana scorsa infatti ilè stato portato d’urgenza in ospedale, a causa di un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Dopo 24 ore di ricovero le suesembravano essere migliorate, ma purtroppo domenica ha avuto un’altra ricaduta, finendo nuovamente in sala operatoria. Sono passati alcuni giorni da allora e la famiglia Ferragni, nel frattempo, si è mostrata super collaborativa in tutto. Chiara naturalmente ha annullato tutti i suoi impegni, le sorelle invece si dividono ancora in questi giorni tra i nipotini e la nuova arrivata, la ...