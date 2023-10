Fedez | ecco perché salta la sua ospitata a ‘Belve’ | “Nessuna censura ma…”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Negli scorsi giorni,era stato annunciato come nuovo e attesissimo ospite di Belve di Francesca Fagnani. Il rapper milanese, in via di guarigione dopo il recente ricovero a causa di un’emorragia interna, sarebbe stato “bloccato” dalla Rai.cosa è successo. Dopo il ricovero immediato a causa di una grave emorragia,aveva tranquillizzato i follower, dichiarando di essere in via di guarigione. Di recente, però, il rapper sarebbe tornato nuovamente in sala operatoria, per ricevere un’altra trasfusione, per via di un altro sanguinamento, in base a quanto riportato dal Corriere della Sera. Se così fosse, potrebbe addiritturare il suo ruolo da giudice nella fase dei live di X Factor. Ciò che sembra certo, invece, è che l’intervista che avrebbe dovuto rilasciare ai microfoni di Belve, la nota ...