Fedez è tornato a casa | le prime parole e l’abbraccio a Chiara e ai figli | momento toccante

(Di venerdì 6 ottobre 2023)finalmente è stato dimesso dall’ospedale fate bene fratelli. Il rapper era stato ricoverato otto giorni fa per via di un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Le sue, all’uscita della struttura insieme alla moglieFerragni, sono state: “Volevo ringraziare soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere L'articolo proviene da KontroKultura.

(Adnkronos) – "Finalmente a casa . Grazie per tutto l'affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti". Fedez torna a casa dall'ospedale ...

"Finalmente a casa. Grazie per tutto l'affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti".torna a casa dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato ricoverato per l'emorragia provocata da due ulcere. Il rapper pubblica la foto che riunisce le mani di tutta la famiglia: la ...I Ferragnez finalmente si sono riuniti:a casa con la moglie Chiara Ferragni dopo le dimissioni dal Fatebenefratelli. Il ritorno a casa avviene a distanza di otto giorni dal ricovero avvenuto lo scorso 28 settembre a causa ...

Fedez è tornato a casa: «Adesso ho bisogno di un po' di riposo». La ... Vanity Fair Italia

Fedez lascia ospedale, a casa oggi con Chiara Ferragni: il ... Adnkronos

Fedez è stato dimesso dall'ospedale e nelle ultime ore è tornato a casa. Il rapper è stato ricoverato per 8 giorni per emorragia interna a causa di ...Fedez torna a casa e Chiara Ferragni condivide subito una foto sui social: come sta il rapper rimasto otto giorni in ospedale ...