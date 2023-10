Fedez è stato dimesso | il rapper torna a casa dopo otto giorni di ricovero

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express?dall’ospedale: un respiro di sollievo per i fan delElodie, la pop star che fa ballare il corpo e la mente con il suo nuovo club tape, Red Light Un sospiro di sollievo per i fan e i familiari diche, poco fa, èdall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Ilera ricoverato da giovedì scorso per un’emorragia interna causata dall’insorgere di due ulcere. In questidelicati la famiglia ha optato per il silenzio social. Poche e contenute, infatti, le dichiarazioni sulle sue condizioni di salute rilasciate dai genitori e dalla moglie. Ma proprio ieri pomeriggio Chiara Ferragni, raggiunta dalla stampa fuori dall’ospedale, ...