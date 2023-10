Fedez è stato dimesso dall’ospedale | «Grazie ai donatori di sangue | senza di loro non sarei qua»

Antonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per Pechino Express? Fedez dimesso dall’ospedale: un respiro di sollievo per i ...

dimesso da qualche ora dal Fatebenefratelli dove eraricoverato per via di una emorragia interna provocata da due ulcere che l'hanno costretto in ospedale per 8 giorni: potrà ...- Paul Pogba positivo al testosterone, ora è ufficiale: il suo ritorno alla Juventus èun completo bidone. - Armando Spataro sulla Stampa oggi teorizza ciò che è sempre accaduto ma che nessuno ...

Fedez dimesso dall’ospedale: “Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto, nulla è scontato in questi momen… la Repubblica

Fedez è stato dimesso, ha lasciato l'ospedale AGI - Agenzia Italia

Dopo gli ultimi accertamenti Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano: ‘Ho bisogno di riposo, ma sto bene’ ...Fedez è uscito dall'ospedale Fatebenedratelli di Milano dove era ricoverato dal 28 settembre per un'emorragia che lo aveva colpito a seguìto di due ulcere. Era accompagnato dalla moglie Chiara Ferragn ...