Fedez dimesso dal Fatebenefratelli | le condizioni del cantante dopo le due trasfusioni

Subito dopo essere uscito ed essere stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli in cui era ricoverato da 8 giorni, il rapper Federico Lucia ha ...

Dopo ore di silenzio sui social, in cui l’unica certezza era il ritorno d’urgenza della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda ...

Dopo giorni di silenzio social era inoltre torna ta su X per ringraziare i follower dell'affetto : 'Vi leggo e vi sono grata'. Leggi Anche Fedez è ...

Dopo 8 giorni di ricoveroè statooggi dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano . In attesa delle imminenti dimissioni, erano arrivati in ospedale Chiara Ferragni e il padre di, Franco Lucia . Reparto ...La7.it -torna a casa. " Sto bene, ho solo bisogno di riposo". Sono le prime parole del rapper uscito pochi minuti fa dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano., uscito a piedi ed in ...

Fedez dimesso dal Fatebenefratelli: 'Senza i donatori di sangue non ci sarei' Agenzia ANSA

Fedez torna a casa, il cantante è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano la Repubblica

Il ritorno precipitoso da Parigi, il ricovero del marito, le visite in ospedale. Chiara Ferragni in questi giorni ha fatto su e giù con l’ospedale, il Fatebenefratelli… Leggi ...Dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Fedez è tornato a casa e ha pubblicato il primo post su Instagram. Una foto in cui la sua mano si intreccia con quella della famiglia, la moglie Chiara ...