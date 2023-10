(Di venerdì 6 ottobre 2023)insi sta preparando a meglio: in attesaprima figlia dal maritoGiunta, la nuotatrice sta condividendo sul suo profilo Instagram molti...

Finalmente il momento atteso da tutti i suoi fan è arrivato. Federica Pellegrini ha mostrato il pancione per la prima volta in modo chiaro e ...

Il countodwn è cominciato e non poteva essere più bello. Federica Pellegrini , prossima mamma felice e oggi tanto impaziente di iniziare questa nuova ...

L'ex nuotatrice stamattina aveva postato la foto del pancione: inizia per lei l'ultimo trimestre dell'attesa. E lui ha risposto con un post ironico: ...

Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEO I Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa ...

“Morning panza” scrive Federica Pellegrini su Instagram, nel dare il buongiorno ai follower. L’ex nuotatrice posa in intimo davanti allo specchio, ...

FOTO Da Chiara Ferragni a, da Kylie Kardashian e Gwyneth Paltwrow, tantissime sono le star italiane e d'oltreoceano ad aver creato una loro linea beauty (o, in alcuni casi, delle ...Oggi parliamo della famiglia Beckham, di Bobo Vieri e Nicola Ventola,e della guerra fra Wags in Inghilterra. Ma non solo!

Federica Pellegrini incinta mostra il pancione al sesto mese. E Matteo Giunta la imita: «After lunch panza» ilmessaggero.it

Federica Pellegrini futura mamma: «Cameretta della nana in progress». E Matteo aiuta nei lavori leggo.it

Mamma in progress. Federica Pellegrini si sta preparando a meglio: in attesa della prima figlia dal marito Matteo Giunta, la nuotatrice sta condividendo sul suo profilo Instagram ...Federica Pellegrini ha condiviso una foto su Instagram, nella quale mostra la sua pancia all’ultimo trimestre di gravidanza.