FC 24 | i migliori giovani talenti per la carriera allenatore!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Torna anche su EA Sports FC 24 una delle rubriche più amate dagli appassionati della modalità, quella dedicata alla scoperta deicon cui provare a costruire la propria squadra dei sogni! I nomi più interessanti, in particolar modo per coloro che amano le sfide difficili e preferiscono partire con club con modeste risorse economiche, saranno quelli delle cosiddette “Hidden Gems” ossia quei calciatori,ssimi, spesso addirittura con età inferiore ai 18 anni, che pur partendo da una valutazione overall bassa sono in grado di crescere tantissimo. Sono calciatori spesso sconosciuti o comunque poco conosciuti, da qui l’appellativo di “gemme nascoste”. Il loro vantaggio principale è dato proprio dal fatto che costano poco ossia hanno un ridotto prezzo del ...