Farmaci | Geretti Tor Vergata | “Virus epatite Delta piccolo ma altamente pericoloso”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Ildell'è tra i più piccoliche possono infettare uomini e le donne. Tuttavia, è. E' un 'satellite', perché ha bisogno di prendere in prestito una parte deldell'B per formare la propria particella virale. In Italia si stimano 6.000-10.000 pazienti con Hdv, anche se non tutti i pazienti conB hanno un test per la. Una cosa è sicura: fino a poco tempo fa per questi pazienti l'interferone alfa era l'unico trattamento che avevamo a disposizione, ma presentava molte limitazioni, problemi di tossicità, controindicazioni e l'efficacia è modesta. Invece l'avvento di bulevirtide rappresenta una svolta importante per ...