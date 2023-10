Farmaci | Bayer | “Nelle malattie della retina aflibercept 8mg efficace con meno iniezioni”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nuovi dati sul farmaco8 mg rispondono all’esigenza di oltre il 70% dei pazienti affetti da due patologie retiniche – edema maculare diabetico (Dme) e degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (nAmd) – che dichiarano di volere un intervallo di tempo più lungo fra un trattamento e l'altro diintravitreali, senza subire peggioramenti nell’acuità visiva. Molti pazienti, infatti, hanno difficoltà a rispettare l’aderenza alla terapia a lungo termine. I risultati presentati oggi da– per la prima volta, al Congresso annuale Eu2023, in corso ad Amsterdam – dimostrano che, con intervalli di trattamento più lunghi, a 60 settimane dall’iniziocura con8 mg è stato raggiunto l'endpoint secondario chiave ...

ha in licenza i diritti esclusivi di commercializzazione al di fuori degli Stati Uniti. Aflibercept 8 mg è stato approvato dall'Fda il 18 agosto 2023.ha presentato domande di ...ha in licenza i diritti esclusivi di commercializzazione al di fuori degli Stati Uniti. Aflibercept 8 mg è stato approvato dall'Fda il 18 agosto 2023.ha presentato domande di ...

Farmaci, Bayer: "Nelle malattie della retina aflibercept 8mg efficace ... Adnkronos

Farmaci, Gregis (Bayer): “Nostra ambizione è portare innovazione ... Adnkronos

A Euretina 2023, non inferiorità di rispetto al 2mg ma con tempi più lunghi tra le somministrazioni ...Ora, c’è una nuova speranza per i pazienti affetti da insufficienza cardiaca. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di vericiguat, un medicinale che si prende per via ...