Fantacalcio | tutti gli squalificati in Serie A 6-8 ottobre | chi non può giocare nel weekend In casa Udinese un solo assente

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La massimaitaliana, dopo le varie partite delle Coppe europee che si sono giocate nel corso della settimana, è pronta a tornare in scena con l’ottavo turno. LaA 2023/2024 a partire da quest’oggi regalerà le prime emozioni con le prime partite e, questa lunga giornata che terminerà solamente l’8, riserva sfide estremamente interessanti. Empoli eapriranno le danze a partire dalle 18.30; poi sarà il turno di Lecce-Sassuolo. Ma attenzione perché nel corso degli altri giorni sono in programma altre partite da tenere d’occhio: Inter-Bologna, o ancora il derby tra Juventus e Torino. Il Milan giocherà in trasferta a Genoa, big match tra Lazio e Atalanta; la Roma di José Mourinho volerà invece a Cagliari, mentre il Napoli ospiterà al Maradona la Fiorentina. Tutta laA TIM è ...

Non c’è tempo per poter respirare che la Serie A torna in campo. Siamo già alla sesta giornata di campionato, con il primo infrasettimanale della ...

Si torna subito in campo per la settima giornata di campionato di Serie A. Weekend pieno, che inizierà già domani alle 15.00 con Lecce Napoli per ...

Tutto è pronto per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024 che scatterà quest’oggi per concludersi poi domenica, dando il “rompete le righe” in ...

...dai nerazzurri in questo avvio di campionato) a cui è seguito un 5 come valutazione... sono elementi che giocanoa suo favore. Dal punto di vista tattico, Calhanoglu porta varie ...D'altronde i voti alne confermano l'affidabilità per chi intende puntare su di lui in ... i numeri, non a caso, sonodalla sua parte. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino ...

(FantaMaster) La scelta del portiere è molto importante nella formazione al fantacalcio. Occhio alle decisioni in porta, vi aiutiamo con sei fasce per tutti gli estremi difensori della Serie A per ...Mkhitaryan non è più giovanissimo, ma si è guadagnato la stima di Inzaghi e il posto da titolare nell'Inter. I numeri che parlano a suo favore ...