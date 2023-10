Fantacalcio | tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A 6-8 ottobre | chi non può giocare nel weekend

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Parte quest’oggi l’ottava giornata diA, l’ultima prima della pausa delle Nazionali per le qualificazioni agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania. E ovviamente, sarà anche tempo di: vediamo insieme dunque chi sonoglie gliche non possono essere utilizzati per il vostro undici titolare. GLIDELLA 8a GIORNATA ATALANTA Touré – Rottura del tendine del retto femorale – 3 mesi BOLOGNA Lucumi – Risentimento al quadricipite – Da valutare Posch – Lesione al bicipite femorale – un mese Soumaoro – Rottura del tendine rotuleo – 3 mesi Kristiansen – Lesione retto femorale sinistro – 3 settimane CAGLIARI Lapadula – Operato alla caviglia – un mese Rog – Operato al crociato – 3 mesi EMPOLI Bereszynski – Problema muscolare – ...

