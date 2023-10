Fantacalcio | possibili scommesse e rivelazioni ottava giornata 6-8 ottobre | chi può regalare bonus inattesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Cari amici Fantallenatori, siamo ai nastri di partenza dell’8adella Serie A 2023-2024. Tempo di comporre le proprie formazioni, ma quali potrebbero essere le sorprese in campo? Proviamo ad analizzare match per match. Pronti, via, e subito Empoli-Udinese potrebbesorprese. Attenzione a Shpendi in attacco per i toscani e Kamara sull’esterno per i friulani. Alle ore 20.45 in Lecce-Sassuolo attenzione a Dorgu e al centrocampista Blin, mentre tra i nero-verdi Boloca e Lipani potrebbero incidere. Sabato alle ore 15.00 andrà in scena Inter-Bologna. Tra i nerazzurri i giocatori sono tutti da consigliare, senza particolari sorprese, mentre tra i felsinei attenzione a Ndoye e Aebischer. Alle ore 18.00 il derby Juventus-Torino potrebbe proporre Fagioli e Kean, mentre tra i granata occhio a Vlasic e Ilic. Alle ore 20.45 Genoa-Milan. Tra i ...