False residenze per eleggere il sindaco | 15 rinvii a giudizio

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuindici persone, tra le quali l’attualedi Quindici, in provincia di Avellino, Eduardo Rubinaccio, andranno a processo per falso in atto pubblico. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Avellino, Francesca Spella, a conclusione delle indagini, notificata agli indagati nello scorso mese di gennaio, sulle presuntenel comune di Quindici, in provincia di Avellino, che avrebbero avuto un peso determinante per la vittoria di Rubinaccio nelle elezioni amministrative del 2020. Le indagini si sono concentrate in particolare su sei persone, quasi tutte della provincia di Napoli che, dopo il trasferimento della residenza, erano domiciliati ufficialmente presso un’abitazione nella disponibilità del. Alcuni mesi dopo le elezioni, le stesse persone si ritrasferirono nei ...