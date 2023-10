Fair Play | la recensione | quando l' amore è un investimento a perdere

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ladi, nuovo film targato Netflix con Alden Ehrenreich dove la guerra dei sessi passa per unintaccato dalla mano del vile denaro e dalla scalata sociale di due cuori in combutta. È una storia vecchia come il mondo, quella di due anime che si trovano, si amano, per poi allontanarsi un centimetro alla volta, complice il posto di lavoro comune, l'ambizione, il successo. E così quella passione che bruciava ardentemente sarà lo zampillo che innescherà la reazione fatale, deflagrando pezzi di un equilibrio prima d'ora mai messo in discussione. Un fragore assordante dentro il nucleo domestico, ma sordo alle orecchie degli altri, che si fa ancora più rumoroso se a fare un passo avanti nel cammino del successo sono i piedi della donna, mentre l'uomo rimane poco indietro, sempre più nell'ombra, …