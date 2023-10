F1 | Verstappen detta il passo nelle prove libere di Lusail davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La prima e unica sessione didel Gran Premio del Qatar 2023 è andata in archivio per la Formula Uno alInternational Circuit con il miglior tempo di Max, che comincia dunque alla grande il weekend potenzialmente decisivo per l’assegnazione aritmetica del titolo mondiale piloti (gli basterà arrivare 6° nella Sprint di domani). 1’27?428 il crono siglato dall’olandese della Red Bull, ormai vicinissimo al terzo sigillo iridato della carriera, che ha saputo fare la differenza negli ultimi minuti del turno con gomme morbide nella simulazione di qualifica. Il dominatore del campionato ha rifilato 334 millesimi al primo degli altri, non impressionando però particolarmente in termini di ritmo nel corso della FP1 andata in scena in condizioni di poca aderenza (a causa del nuovo asfalto e della ...

Nella sua lunghissima esperienza nel mondo della Formula 1 Bernie Ecclestone ha visto avvicendarsi numerosi campioni, ma adell'ex patron del Circus il migliore di sempre è Max. Per il 92enne manager inglese l'alfiere della Red Bull, che nel prossimo weekend in Qatar dovrebbe chiudere la pratica iridata ...

Per il pilota messicano, il suo rendimento e gli errori in Red Bull sono oggetto di critiche molto più aspre rispetto a quelle riservate ad altri piloti ...