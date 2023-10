F1 | risultati e classifica FP1 GP Qatar 2023 | Max Verstappen precede le due Ferrari di Sainz e Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Torna il Mondiale di F1, in scena oggi a Lusail il day-1 per quanto riguarda il GP del. Unica sessione di libere che va ad anticipare le qualifiche che ha visto primeggiare il leader e dominatore Max. Seconda e terza la, anche se la distanza dalla vetta è tanta: in prima fila momentanea Carlos, poi CharlescheFernando Alonso su Aston Martin e l’altro Red Bull Sergio Perez. Andiamo a scoprire nel dettaglio ie la. GPFP11 MaxRed Bull Racing 1:27.428 42 Carlos+0.334 43 Charles+0.481 ...