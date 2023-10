F1 | Max Verstappen | “Contento per la pole e la vettura Domani arriverà il titolo? Io voglio vincere”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Maxè decisamente soddisfatto dopo aver conquistato laposition del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail il pilota del team Red Bull ha fatto il vuoto, dimostrando per l’ennesima volta di essere su un altro pianeta rispetto a tutti gli altri. L’olandese ha centrato la migliore prestazione nella Q3 e, di conseguenza, domenica scatterà dalla prima casella della griglia nella gara che prenderà il via alle ore 19.00. Per “Super Max” crono di 1:23.778 nel primo tentativo, distanziando di ben 296 millesimi Lando Norris (poi cancellato) per cui è secondo George Russell a 441. Terza posizione per Oscar Piastri a 450 millesimi (ma a sua volta cancellato il tempo), per cui passa a Lewis Hamilton a 527. Quarto Fernando Alonso a 591, mentre è quinto Charles Leclerc a 646. ...