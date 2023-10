F1 Gp Qatar 2023 | Verstappen primo in prove libere davanti alle Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese ...

Torna il Mondiale di F1, in scena oggi a Lusail il day-1 per quanto riguarda il GP del Qatar . Unica sessione di libere che va ad anticipare le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 19.00 per le ...