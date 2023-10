F1 Gp Qatar 2023 | Verstappen primo in prove libere davanti alle Ferrari

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il pilota della Red Bull precede Sainz e Leclerc Max, ad un passo dal titolo di campione del mondo di Formula 1, oggi è il più veloce nella prima e unica sessione didel Gp del. L’olandese della Red Bull, che può laurearsi campione per il terzo anno di fila già domani, gira in 1’27?428 precedendo le duedello spagnolo Carlos Sainz (1’27?762) e del monegasco Charles Leclerc (1’27?909). Quarto tempo per lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’27?919) che si lasciaspil messicano della Red Bull Sergio Perez (1’28?016) e il giapponese dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda (1’28?027). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Alonso di nuovo in azione con hard, anche Leclerc con medie. Gasly intanto si porta al settimo posto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 19.00 per le ...

Torna il Mondiale di F1, in scena oggi a Lusail il day-1 per quanto riguarda il GP del Qatar . Unica sessione di libere che va ad anticipare le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 16.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese ...

... ad un passo dal titolo di campione del mondo di Formula 1, oggi è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del Gp del. L'olandese della Red Bull, che può laurearsi ...La F1 è scesa in pista per la prima sessione di prove libere del Gran Premio delsu di una ...Sainz ha poi portato a termine la sua sessione di prove libere , che ricordiamo sarà unica per ...

LIVE F1, GP Qatar 2023 in DIRETTA: Leclerc e Sainz tallonano Verstappen. Qualifiche alle 19.00 OA Sport

F1, Gp Qatar 2023 prove libere: Leclerc in testa! Diretta live Virgilio Sport

Quanto raccolto due anni fa nel primo GP del Qatar della storia della F1 serve a poco, se si tiene conto della rivoluzione copernicana perfezionata nel frattempo con il nuovo regolamento tecnico. E ha ...Vento, sabbia... No non è la Dakar, ma la F1 sul circuito di Losail, Qatar. Le condizioni del tracciato per l'unico turno libero (disputato al tramonto) in quanto sabato si terrà ...