F1 GP Qatar 2023 | Stella | “Risultato positivo | conferma che la macchina funziona bene in pista”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Andrea, team principal di McLaren, ha analizzato con grande lucidità ai microfoni di Sky Sport F1 le qualifiche del GP del. Lando Norris e Oscar Piastri avevano chiuso rispettivamente al secondo e al quarto posto, tuttavia entrambi i tempi sono stati cancellati per track limits e la McLaren si è dunque dovuta accontentare di una P6 e di una P10. “Eravamo molto competitivi, ma non siamo riusciti a massimizzare il nostro potenziale. Non intendo trovare alibi, ma l’esperienza odierna è negativa. Ciononostante si tratta di unmoltoperchéche la nostra monopostosu questo tipo di piste. Sia il potenziale che la vettura ci sono, ora sta a noi riuscire a sfruttarlo” ha dichiarato ...

Andate in archivio le qualifiche del GP del Qatar , round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Lusail si è tenuto un time-attack in un ...

“Un risultato che non mi lascia sbalordito, in questo venerdì ho fatto molta fatica . Qualifiche molto difficili sin dall’inizio, con un posteriore ...

Max Verstappen ha conquistato la pole position delle tradizionali qualifiche del Gran Premio del Qatar. Partirà dunque dalla prima casella nella gara di domenica pomeriggio. L'olandese vede sempre più vicino il terzo titolo mondiale consecutivo in Formula 1. Gli basterà conquistare solo tre punti nella sprint di domani per potersi laureare campione del mondo.

Charles Leclerc, come del resto Sainz, soffre tantissimo nelle qualifiche con una SF-23 instabile e non può far meglio del quinto tempo ...F1 GP Qatar Ferrari – Vanno in scena le qualifiche per il Gran Premio del Qatar di domenica. A Lusail ci sono 31 gradi di temperatura, 35 sull’asfalto. Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme ...