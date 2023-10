F1 GP Qatar 2023 | Sainz | “Tanta fatica | ma non sono sbalordito”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Un risultato che non mi lascia, in questo venerdì ho fatto molta. Qualifiche molto difficili sin dall’inizio, con un posteriore molto instabile e un grip che è mancato. Ho sofferto tantissimo e nonrimasto sorpreso di aver mancato il Q3”. Lo ha detto Carlos, pilota Ferrari, dopo le brutte qualifiche del GP deldi F1: “Speriamo di trovare una svolta per il sabato, mentre domenica sarà molto complicato fare una buona gara vista la dodicesima posizione e la difficoltà di effettuare sorpassi su questo tracciato”. SportFace.

Andate in archivio le qualifiche del GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Lusail si è tenuto un time-attack

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Qatar che può regalargli il titolo mondiale. L'olandese della Red Bull gira in 1'23"778 precedendo gli inglesi della Mercedes George Russell (1'24"219) e Lewis Hamilton (1'24"305).

