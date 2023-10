F1 | cosa è successo a Carlos Sainz | inattesa eliminazione a Lusail | fuori dai top10!

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Non propriamente la migliore qualifica dell’anno per la Ferrari e per. Il team di Maranello, infatti, ha visto il pilota spagnolo già eliminato nella Q2 del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, mentre Charles Leclerc, in qualche modo, ha potuto issarsi al quinto posto, più per demeriti altrui che per le prestazioni della sua SF-23. Sul tracciato di, Max Verstappen ha centrato la migliore prestazione in 1:23.778, distanziando di ben 296 millesimi Lando Norris (poi cancellato) per cui è secondo George Russell a 441. Terza posizione per Oscar Piastri a 450 millesimi (ma a sua volta cancellato il tempo), per cui passa a Lewis Hamilton a 527. Quarto Fernando Alonso a 591, mentre è quinto Charles Leclerc a 646. Solamente 12°, ...