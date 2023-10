F1 | Carlos Sainz | “Ho faticato tantissimo con il bilanciamento | non sono così sorpreso dell’eliminazione in Q2”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Peggior qualifica dell’anno a Lusail per, che si deve accontentare di un deludente 12° posto in griglia per il Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciassettesimo atto del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari è rimasto fuori dal Q3 per la seconda volta nel corso di questo campionato dopo Budapest, al termine di un venerdì davvero complicato. “Ho avuto delle qualifiche molto difficili. Fin dall’inizio hocon il, perché il posteriore era molto instabile. Nelle prove libere riuscivo ad accendere le gomme e ad avere un grip decente con questo nuovo asfalto, ma poi con temperature più basse stasera non trovavo aderenza e ho sofferto, quindi nondi ...