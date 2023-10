F1 | Andrea Stella sulla questione track limits | “Non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La McLaren fa Mea Culpa dopo le controverse qualifiche del GP del Qatar, diciassettesimo atto del Mondiale 2023 di F1 contrassegnato da una serie di, due dei quali inflitti proprio ai piloti della scuderia britannica con cambiamenti della classifica evidenti: Lando Norris è infatti scivolato dalla seconda alla decima posizione, mentre Oscar Piastri da terzo è passato sesto. Un vero e proprio peccato per il prestigioso team d’Oltremanica che però in fase di commento si è assunto tutte le sue responsabilità, così come dichiarato da, Team Principal della McLaren intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’accaduto. “All’inizio la classifica è stata promettente, poi deludente – ha detto– Quello deiè un problema ...