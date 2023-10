F 1 | GP Qatar - Verstappen in pole davanti alle Mercedes

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Maxsi è assicurato laposition del Gran Premio del, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Nonostante la pista molto scivolosa, per via del nuovo asfalto e della sabbia che vi si deposita, l'olandese ha sfruttato bene il bilanciamento della sua RB19 e ha fermato il cronometro sull'1:23.778.sue sp- complice la cancellazione dei tempi della McLaren per superamento dei track limits - troviamo le duedi George Russell e Lewis Hamilton. Il resto della Top 10. Quarta posizione per Fernando Alonso,alla Ferrari di Charles Leclerc. Oscar Piastri partirà dalla sesta posizione, propriodue Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon. A chiudere la top ten troviamo l'Alfa ...

Formula Uno Maxha celebrato il suo terzo Mondiale (acquisito matematicamente con la Sprint Race di sabato sera 7 ottobre) vincendo pure il GP domenicale in. Ancora una volta la ...... ritirato in gara Sprint in seguito a un contatto con Esteban Ocon e 10° nel GP del, al ...nella gara del sabato ha anche visto le celebrazioni del suo compagno di squadra Max, ...

F1: Verstappen vince anche in Qatar, quinto Leclerc Agenzia ANSA

Qatar: Ferrari quinta con Leclerc, dominio Verstappen Tuttosport

La Scuderia di Maranello deve accontentarsi del quinto posto conquistato da Leclerc in gara: il monegasco ha di fatto massimizzato il risultato finendo alle spalle di Verstappen, delle McLaren e di ...Al GP del Qatar Max Verstappen è stato incoronato campione del mondo per la terza volta, e le pagelle non potevano che vertere su questo.