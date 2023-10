Ex PSG | Draxler ammette | 'L'Arabia un progetto interessante | ma sono qui per soldi'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Julian, centrocampista tedesco che nell'ultima finestra di mercato ha lasciato il PSG per trasferirsi all'Al-Ahli in...

Dopo Marco Verratti, arriva un’altra cessione verso il Qatar per il Psg. Il trequartista tedesco Julian Draxler infatti ha firma to un contratto ...

dopo Verratti (all'Al-Arabi), un altro calciatore lascia il Paris Saint-Germain per andare a giocare in Qatar . Il trequartista tedesco Julian...

L’UEFA ha aperto un’indagine sul PSG per le cessioni di Verratti , Diallo e Draxler in Qatar. Da queste cessioni, i parigini hanno incassato 80 ...

... le cessioni di Verratti e Abdou Diallo all'Al - Arabi SC, squadra di Doha, e quella diall'Al - Ahli SC, ci ricordano che molto spesso ilsistema i conti con le cessioni dei suoi esuberi ...Diallo, Verratti,, El Hannach e Housni: 5 partenze per un incasso complessivo di circa 80 ...cessioni in esame e non farle rientrare nel conteggio per verificare che Al - Khelaifi e il...

La cruda verità di Draxler, dice ciò che nessun calciatore ammette ... Sport Fanpage

TMW - Il PSG vende in Qatar: i trasferimenti di Verratti, Draxler e Diallo nel mirino UEFA TUTTO mercato WEB

Il tedesco ex Psg e Benfica si è trasferito in Qatar all'Al-Ahli Sports Club di Doha e ha ammesso che l'aspetto economico è stato decisivo nella sua scelta di lasciare il calcio ...Julian Draxler non si nasconde e torna a parlare della sua decisione di abbandonare l'Europa per trasferirsi in Qatar con la maglia dell'Al-Ahli.