Ex killer di camorra si laurea in carcere con 110 e lode e nella tesi confessa 2 omicidi

Leggi su 2anews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il 33enne ex affiliato diè detenuto a Catanzaro per varie condanne, tra cui quella per l’o di un consigliere comunale a Castellammare di Stabia. Si èto con il massimo dei voti, conseguendo anche la. Unain Sociologia che Catello Romano, 33 anni, ha ottenuto pur stando in. A Catanzaro,