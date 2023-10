Everton | UFFICIALE | rinnova un difensore

Il fondo 777 Partners proprietari o del Genoa in Serie A ha appena concluso l'acquisizione dell' Everton , club che milita in Premier League. IL CO...

Commenta per primo L'ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore centrale Jarrad Branthwaite , classe 2002 che in questa stagione ha collezionato già sei presenze. Il giocatore ha firmato un accordo ...Commenta per primo Il Mainz pesca ancora sul mercato degli svincolati. Dopo aver preso l'attaccante olandese Anwar El Ghazi (classe 1995 ex Ajax, Aston Villa,e PSV) il club tedesco ha ingaggiato anche Josuha Guilavogui . Il centrocampista francese di origini guineane, 33 anni ex Atletico Madrid e Wolfsburg, ha firmato un contratto fino a giugno ...

La Carrarese ha comunicato con una nota sui propri canali social il ritorno di Niccolò Giannetti, attaccante classe '91, che ha già.Il fondo statunitense possiede il 70% del Vasco da Gama, finito nel mirino della FIFA per mancati pagamenti a tre club con cui ha concluso tre operazioni in sede di calciomercato.